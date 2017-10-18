Придумать и сделать цепочку из 5 email писем для лида

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Закрыт3 заявки188 просмотров

 Есть лендинг multi1.znakphone.su/ продающий услугу по подписке: "Знакомства в интернете с помощью робота". Целевая аудитория лендинга одинокие мужчины от 18 до 40 лет которые ищут себе девушек.  

  

Задача: К лендингу нужно придумать и сделать в photoshop цепочку из 5 email писем с картинками и текстом. Для мужчин которые оставили свой email на лендинге но по тем или иным причинам сразу не купили услугу. Письма должны закрывать мужчин на покупку. 

  

Срок: 7 дней. 

   

Так же напишите цену за всю работу. 

P.s. В будущем нужно будет сделать еще 45 писем к другим лендингам. Пока только 5. Исполнителю который успешно выполнит заказ. Будет предложена остальная работа. 

С уважением, Василий.

8 лет назад
Siager
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

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