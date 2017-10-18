Придумать и сделать цепочку из 5 email писем для лида

Есть лендинг multi1.znakphone.su/ продающий услугу по подписке: "Знакомства в интернете с помощью робота". Целевая аудитория лендинга одинокие мужчины от 18 до 40 лет которые ищут себе девушек.

Задача: К лендингу нужно придумать и сделать в photoshop цепочку из 5 email писем с картинками и текстом. Для мужчин которые оставили свой email на лендинге но по тем или иным причинам сразу не купили услугу. Письма должны закрывать мужчин на покупку.

Срок: 7 дней.

Так же напишите цену за всю работу.

P.s. В будущем нужно будет сделать еще 45 писем к другим лендингам. Пока только 5. Исполнителю который успешно выполнит заказ. Будет предложена остальная работа.

С уважением, Василий.