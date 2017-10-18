Тематика: Азиатская кухняЦена 70 руб за 1000 символовКоличество: Товаров в магазине много. Скидываем таблицы по 10-15 товаров (7-15 тыс символов). Если готовые тексты будут действительно хорошими, предложим и другие наши проекты.Сроки: не менее 1 таблицы ...
Копирайтер по теме Форекс! Криптовалюта! Бинарные опционы!
Нужен человек с опытом торговли на Форекс, который разбирается в стратегиях и умеет работать с графиками.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг9 заявокЗакрыт7 лет назад
Для корпоративного сайта обувной фабрики Passio Lux Style нужны SEO- статьи, тематика: обувь (производство и оптовая продажа), о компании, о новой весенне-летней коллекции 2018 года. Длина текста 2- 3 тыс знаков, уникальный текст. ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Современные танцы для людей любого возраста (использовать в статье упор на стили Break Dance, Hip Hop, Dancehall, House Dance) - написать о том, что эти стили танцев подойдут молодежи, детям и взрослым людям. тест для ...Завершен8 лет назад
- $30
Доброго дня! Для сайта http://www.stabilizator-volter.ru/ требуется написание 30 отзывов (для разных товаров). Требования к отзывам: * развернутые ~500 знаков; * без воды; * с указанием конкретных причин приобретения/использования; * указанием преимуществ ...Завершен8 лет назад
- $2
Объем: 1-1,5 листа Word 12 шрифтом. Оплата: 100 рублей за текст. Сбербанк, яндекс-денги, Qiwi. Нужно начать в ближайшее время, пишите, кто может сейчас взяться за работу и сдать в ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт7 лет назад
По техническому задание от риелтора написать несколько текстов для объявлений по недвижимости. Пример нужного текста: https://www.avito.ru/ekaterinburg/doma_dachi_kottedzhi/kottedzh_212.5_m_na_uchastke_11.8_sot._1065604281 Желателен опыт и примеры текстов.Копирайтинг5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Нужен автор, способный написать текст (объем 5K)про горнолыжную экипировку. Автор должен быть "в теме", владеть терминологией (статья для узкопрофильного издания, на основе википедии не напишешь). Просьба не беспокоить, если вас не устраивает указанная оплата.Копирайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
Для новой страницы на сайте ravparket.ru нужен текст для продвижения по запросу "Купить межкомнатные двери в Щёлково недорого". Объём текста, кол-во вхождений и прочие параметры текста определить на основании конкурентов и вашего ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт8 лет назад
На проект требуется несколько копирайтеров, планирую набрать 1-2 человека. РАБОТА РАЗОВАЯ! Около 5 статей на человека. Тематика - МЕДИЦИНА, пожалуйста не тратьте свое и мое время если у вас совершенно нету опыта как ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $5
Написать 2 статьи для сайта ремонта техники. Статьи по 3к-3.5к збп. Цель текста показать преимущества сервиса, немного рассказать о ремонте, что главное заинтересовать пользователя обратиться в сервис. Так же если состоит ремонт определенной ...Завершен8 лет назад