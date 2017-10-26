Здравствуйте, нужно придумать и проработать текст статистических страниц: РедакцияОбратная связьО проектеДобавить публикациюТребования к публикациямПредложить идеюРеклама На сайтеРеклама На странице FBЗаказать рекламуНужен человек который разбирается и может предложить хороший вариант контента на эти страницы, а не сидеть и ...
Написать статьи для сайта ремонта техники.
Написать 2 статьи для сайта ремонта техники.
Статьи по 3к-3.5к збп.
Цель текста показать преимущества сервиса, немного рассказать о ремонте, что главное заинтересовать пользователя обратиться в сервис. Так же если состоит ремонт определенной техники то должны быть названия производителей ведущих брендов.Списки не должны быть длинее 4-х пунктов.
Требования к тексту:
- Более 90% уникальность.
- 100% грамотность.
- Правильная последовательность.
- Соответствие с шаблоном (так как текст пишется для сайта нужно будет статью разделить на блоки по объему, 1 блок ~1 тыс. знаков, второй ~500 знаков и т.д. всего около 5 блоков).
- Информативность и понятность.
- Отсутствие "воды".
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