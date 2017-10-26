Написать статьи для сайта ремонта техники.

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок209 просмотров

Написать 2 статьи для сайта ремонта техники.

Статьи по 3к-3.5к збп.

Цель текста показать преимущества сервиса, немного рассказать о ремонте, что главное заинтересовать пользователя обратиться в сервис. Так же если состоит ремонт определенной техники то должны быть названия производителей ведущих брендов.Списки не должны быть длинее 4-х пунктов. 

Требования к тексту:

  • Более 90% уникальность.
  • 100% грамотность.
  • Правильная последовательность.
  • Соответствие с шаблоном (так как текст пишется для сайта нужно будет статью разделить на блоки по объему, 1 блок ~1 тыс. знаков, второй ~500 знаков и т.д. всего около 5 блоков).
  • Информативность и понятность.
  • Отсутствие "воды".
С уважением Владимир Галецкий.
8 лет назад
Galetskyi
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Cini4kin
Дмитрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$5
3 дня
Отличное исполнение заказа, грамотность и последовательность текста. Однозначно рекомендую и буду еще сотрудничать!
По всем пунктам - 5 звезд.

Заявки фрилансеров

Cini4kin
Дмитрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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