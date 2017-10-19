Рассказ в жанре стендап

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Закрыт9 заявок321 просмотр

Необходимо написать (описать) истории из моей жизни, для рассказов в стиле стендап, история должна содержать смешные шутки, метафоры. Вообще все в лучшем стиле жанра стендап.

8 лет назад
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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