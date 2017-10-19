Задача – на нескольких сайтах (будут предоставлены выбранным исполнителям, прежде чем окончательно договоримся), проработать отдельные страницы, сделав их более привлекательными для посетителей (источники - контекстная реклама, органика). Всего пока около 20 страниц. Требуется построить ...
Рассказ в жанре стендап
Необходимо написать (описать) истории из моей жизни, для рассказов в стиле стендап, история должна содержать смешные шутки, метафоры. Вообще все в лучшем стиле жанра стендап.
Заявки фрилансеров
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