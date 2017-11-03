Задача – на нескольких сайтах (будут предоставлены выбранным исполнителям, прежде чем окончательно договоримся), проработать отдельные страницы, сделав их более привлекательными для посетителей (источники - контекстная реклама, органика). Всего пока около 20 страниц. Требуется построить ...
Написать 25 статей
Здравствуйте!
Ищу автора, который напишет 25 статей про логгеры температуры. Тексты будут размещены в категории каталога, 1 текст = 1 категория. По сути, нужны просто хорошие описания с употреблением определенных слов, которые не мешают написанию, все предоставляю.
Дедлайн: конец октября. Можно раньше.
Цена: 35-45₽ за 1000 знаков. Либо жду предложений.
Для каждого есть отдельное ТЗ. Всего у меня 5 требований:
- Не пишите воду. Статьи вычитываю и отправляю на доработку, если для количества символов набиваете штампованную воду (например «ни для кого ни секрет, на сегодняшний день»)
- Информацию берите минимум с 3 сайтов, ссылки на который присылайте в отчет
- Используйте списки и подзаголовки
- Проверяйте текст glvrd.ru, от 7 баллов
- 1 абзац = 1 мысль
Выбранный исполнитель
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