Написать 25 статей

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Завершен4 заявки232 просмотра

Здравствуйте!

Ищу автора, который напишет 25 статей про логгеры температуры. Тексты будут размещены в категории каталога, 1 текст = 1 категория. По сути, нужны просто хорошие описания с употреблением определенных слов, которые не мешают написанию, все предоставляю.

Дедлайн: конец октября. Можно раньше.

Цена: 35-45₽ за 1000 знаков. Либо жду предложений.

Для каждого есть отдельное ТЗ. Всего у меня 5 требований:

  • Не пишите воду. Статьи вычитываю и отправляю на доработку, если для количества символов набиваете штампованную воду (например «ни для кого ни секрет, на сегодняшний день»)
  • Информацию берите минимум с 3 сайтов, ссылки на который присылайте в отчет
  • Используйте списки и подзаголовки
  • Проверяйте текст glvrd.ru, от 7 баллов
  • 1 абзац = 1 мысль
8 лет назад
l_vaseg
29 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

milok73
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$106
1 день
Все быстро, учтено ТЗ и пожелания
Отличный заказчик. тз четкое, оплата в срок без проблем!

Заявки фрилансеров

milok73
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад