Нужно описать профессиональные продукты для волос, расписать об ухаживающих компонентах сделать красивую подборку картинок
Нужен автор текстов для тематики автозаправок, лукойл, shell, газпром.
Здравствуйте. Ищу автора для текстов про карты лйкойла, shell и газпром. Нужно будет писать подробные инструкции, как зарегистрировать, как активировать карту, и т.д. Если человек из России, готов заплатить за то что бы он сходил оформил эту карту и писал в дальнейшем инструкции по её использованию.
Готов платить 80руб/1000 без пробелов c полной инструкцией и скринами, где текст полегче и не нужны скрины 60-70 рублей. Работаю на качество. Если нас обоих все устроит и понравится текст - дам хороший заказ.
Заявки фрилансеров
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