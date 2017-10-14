Нужен автор текстов для тематики автозаправок, лукойл, shell, газпром.

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Закрыт2 заявки188 просмотров

Здравствуйте. Ищу автора для текстов про карты лйкойла, shell и газпром. Нужно будет писать подробные инструкции, как зарегистрировать, как активировать карту, и т.д. Если человек из России, готов заплатить за то что бы он сходил оформил эту карту и писал в дальнейшем инструкции по её использованию. 

Готов платить 80руб/1000 без пробелов c полной инструкцией и скринами, где текст полегче и не нужны скрины 60-70 рублей. Работаю на качество. Если нас обоих все устроит и понравится текст - дам хороший заказ. 

8 лет назад
Solarvip
32 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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