Нужен автор текстов для тематики автозаправок, лукойл, shell, газпром.

Здравствуйте. Ищу автора для текстов про карты лйкойла, shell и газпром. Нужно будет писать подробные инструкции, как зарегистрировать, как активировать карту, и т.д. Если человек из России, готов заплатить за то что бы он сходил оформил эту карту и писал в дальнейшем инструкции по её использованию.

Готов платить 80руб/1000 без пробелов c полной инструкцией и скринами, где текст полегче и не нужны скрины 60-70 рублей. Работаю на качество. Если нас обоих все устроит и понравится текст - дам хороший заказ.