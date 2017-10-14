Обзорная статья на 8-10 тыс зн. - гражданство, внж

На сегодня. Нужно написать хорошую, сильную статью о получении гражданства другой страны. Есть план статьи, структура, источники информации. Текст должен быть написан взрослым, грамотным и понятным языком, хорошо структурирован и оформлен в соответствии с примером.

Если есть примеры подобных работ - прикладывайте или присылайте в личку. Исполнителя выберу сегодня до 15:00, статья нужна уже вечером.

Оплата на вебмани сразу после проверки, в течение часа. Бюджет финальный - 19 wmz.