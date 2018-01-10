Копирайтер для написания статей, описывающих туристические сервисы

Всем привет. Нужен более менее опытный копирайтер, который будет писать обзоры популярных туристических сервисов - отельных, авиабилетных, аренда авто и т.д.

Задача вкратце - сделать описание сервиса, его функционала, фишек. Наглядно показать потенциальному пользователю как им пользоваться.

Пример: https://travel-or-die.ru/hotels/agoda-com-bronirovanie-otelej/

Стоимость: 80р/1000 знаков без пробелов + подборка картинок и скриншотов, иллюстрирующих описание.

Предполагаемый объем - порядка 80 статей. Не меньше 3-5 статей в неделю.

Важно уметь работать с вордстатом - выбирать подходящие ключевики.

Т.к. сайт по сути является блогом, то приветствуется живой стиль изложения, без официоза.