Нужны тексты о сервисах по заработку на Ютуб

Нужны тексты о сервисах по заработку.

Тексты пишутся для сайта, на котором будут описаны разные партнерские программы. То есть не

нужно хвалить сервис. Нужно просто нейтрально его описать. Можно поискать отзывы, плюсы, минусы.

Примеры сервисов:

https://youpartnerwsp.com/ru/,

quizgroup.com ,

https://bytnetwork.com

https://air.io/

Текст должен быть:

- от третьеголица;

- не рекламным;

- в виде обзора.

Требования:

- Объем - 1000знаков.

- Уникальность- от 90% (можно по текст ру)

- в текстеперечислить плюсы и особенности

- использовать2 подзаголовка в H2: 1. Особенности и фишки ...... 2. Отзывы о ......

В тексте должныбыть ключи:

- название сервисана русском

- названиесервиса на английском

- отзывы оназвание сервиса на английском