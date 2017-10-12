Написать 5 больших статей для магазина для взрослых

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок206 просмотров

Условия: 

1) Ставка - не более 50 рублей за 1000 зсп

2) Объем статьи - как можно большой, хоть 20 000 знаков

3) Простым языком о вопросах

4) 100% предоплата за статью

5) Возможность обсуждения сложных вопросов по скайпу

Прошу написать в ЛС, почему я должен выбрать именно вас. Буквально 4-6 строк нешаблонного текста с учетом указанных требований и тематике именно по моему заказу.

8 лет назад
andrew0522
Гольянов 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Копирайтер

    нужен копирайтер который разбирается в данной тематике, для написания нескольких статей по незаполненным экспертизам. просьба, тех, то не уверен в своих силах, если не разбираетесь о чем будет речь - пропустить подачу ...

    Написание статей
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Текст для интернет магазина.

    Нужно написать тексты для инетмага текстиля. 1. Главная страница. (пару абзецев, коротко и по сути) 2. Оплата и доставка. (Согласно законодательства Украины) 3. О нас. (О нас) 4. Контакты ( что ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен талантливый копирайтер

    $20

    Всем привет, ищет таланта для написания контента от первого лица (девушка, основатель Digital Agency) для группы вконтакте. Необходимо писать в таком стиле https://vk.com/hellosales , https://vk.com/boldbro *обязательно, придумывать креативные и интересные - стать как это делается в ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Придумать вопросы

    Здравствуйте. Нужно придумать интересные вопросы к интеллектуальной игре, по 5 категориям: история, наука,спорт, искусство, развлечения.  Вопросы нужно подобрать по такому принципу - вопрос, 4 ответа, один из них верный, далее используя эти ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Автор для сео-текстов

    Требуется автор. который возьмется за написание 6 сео-текстов, объемом 2.5 тыс. знаков. Тема: косметика, уход за собой, процедуры. Стоимость работы: 80 рублей за 1000 знаков.

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • SEO статьи по теме натяжных потолков и обработке материалов

    Всем привет, нужно будет написать / откорректировать примерно 10 статей по теме натяжных потолков и обработке материалов. для сайта: http://4form.ru/ работу нужно будет выполнить в течение недели

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Необходим копирайтер на написание 30 статей.

    Доброго времени суток!!)) Необходимы услуги копирайтера для написания статей/постов в соц.сетях и блоге.  Объем около 15 статей.  Темы будут даны.  Статьи/посты должны быть полезными, структурированными, содержательными,  а главное вызывать интерес.  Также необходимо ...

    Написание постовНаписание статей
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать тексты

    До 17.10 написать 20 текстов по 30грн. Тема: Одежда Объем 1 текста: описание 2000симв., тайтл до 70 симв., дискрипшн - до 250 симв. В тексте и дискрипшн по 2 ключа ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написание 16 информационных статей по заданным ключам

    $27

    Необходимо написать статьи, не менее 2100 символов (без пробелов) каждая с упоминанием указанного ключа. Ключевая фраза – 2-3 раза по тексту, преимущественно в первых двух абзацах. Статья должна получиться информационная, с любым названием и тематикой, главное органично ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад