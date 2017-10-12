Написать 5 больших статей для магазина для взрослых

Условия:

1) Ставка - не более 50 рублей за 1000 зсп

2) Объем статьи - как можно большой, хоть 20 000 знаков

3) Простым языком о вопросах

4) 100% предоплата за статью

5) Возможность обсуждения сложных вопросов по скайпу

Прошу написать в ЛС, почему я должен выбрать именно вас. Буквально 4-6 строк нешаблонного текста с учетом указанных требований и тематике именно по моему заказу.