Есть сайт по эпиляции drepil.ru Нужно наполнить сайт контентом. Полезным контентом. Есть базовый криткий материал ( в ввиде постов в инстаграм в вк) нужно посмотреть, проанализировать и написать статей 5 для начала для полезной ...
Написание 16 информационных статей по заданным ключам
Необходимо написать статьи, не менее 2100 символов (без пробелов) каждая с упоминанием указанного ключа. Ключевая фраза – 2-3 раза по тексту, преимущественно в первых двух абзацах. Статья должна получиться информационная, с любым названием и тематикой, главное органично вписать ключ.
Цена 100 руб. за статью. Оплата предпочтительно на кошелек ЯД.
Ключ "диплом на заказ москва" - 3 статьи
Ключ "заказать дипломную работу" - 4 статьи
Ключ "заказать дипломную работу недорого" - 4 статьи
Ключ "заказать дипломную" - 4 статьи
Ключ "доклад к диплому" - 1 статья
Выбранный исполнитель
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