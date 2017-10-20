Написание 16 информационных статей по заданным ключам

$27
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен3 заявки192 просмотра

Необходимо написать статьи, не менее 2100 символов (без пробелов) каждая с упоминанием указанного ключа. Ключевая фраза – 2-3 раза по тексту, преимущественно в первых двух абзацах. Статья должна получиться информационная, с любым названием и тематикой, главное органично вписать ключ.

Цена 100 руб. за статью. Оплата предпочтительно на кошелек ЯД.

Ключ "диплом на заказ москва" - 3 статьи

Ключ "заказать дипломную работу" - 4 статьи

Ключ "заказать дипломную работу недорого" - 4 статьи

Ключ "заказать дипломную" - 4 статьи

Ключ "доклад к диплому" - 1 статья

Написание статей
8 лет назад
xainex
36 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

sistersept
Ирина 
41 год
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
8 лет назад
$27
6 дней
Все супер
Спасибо за сотрудничество! С удовольствием поработаю с вами еще.

Заявки фрилансеров

sistersept
Ирина 
41 год
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
8 лет назад

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