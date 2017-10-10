На постоянной основе требуется копирайтер!

Ежедневно писать по 3 статьи по 2000 см без пробелов, в статье должно быть 2 картинки и добавлять статьи на сайты битрикс и опенкарт. Тематика посуда.

Работа но постоянной основе с понедельника-пятницу.

Пишите цену за статью с размещением.

Заявки без цен рассматриваться не будут!