Необходимо заполнить сайт
Зарегистрироваться на 100 форумах + 5 сообщений на каждом
Зарегистрироваться на 100 форумах (тематика-техника). На каждом форуме сделать по 5 сообщений на английском языке.
По сути постинг комментариев (без ссылок, просто текст).
Время исполнения 10 дней. Отчет о проделанной работе каждые 3 дня.
Уточнения. 5 сообщений каждого форума распределить на 10 дней. По 1 сообщению в 2 дня примерно.
Сообщения везде разные. Соответствующие теме обсуждения.
Каждое сообщение около 100 символов.
Придумываете сами.
Сообщения на английском языке (есть форумы где на русском, несколько).
Обязательно при комментировании иногда менять ip и чистить кэш (программой или браузером). Кто умеет работать с виртуальными машинами, то приветствуется.
Адреса емейлов на которые регистрироваться дам.
Сообщения делать разные для всех сайтов естественно. Естественные. Например обсуждения, вопросы, комментарии.
Чтобы модераторы форума пропустили эти сообщения.
Профили заполнять так : Сгенерированное американское имя на английском, аватарка (что либо техническое, мужское)., место проживания (город США), пару слов о себе (желательно что либо связанное с техникой).
Сообщения на английском языке (есть форумы где на русском, несколько). Каждое около 100 символов. Релевантные теме обсуждения.
Отчет в экселе. Адрес форума, логин, пароль, страница где видны добавленные сообщения. Уточнения. Какие комменты не пропускаю модеры: - Со словами благодарности без конкретного вопроса, уточнения или информации. Где НЕ постить комментарии: В разделах для болтовни, вроде «Курилки», «Флуда» или «Оффтопа» не постить.
Не создавать новую тему с сообщением (новые темы модерируются серьезнее, чем простые сообщения). Постить только в готовых ветках.
Как лучше делать: Если не знаем о чем писать, простой способ найти идею — использовать информацию из предыдущих постов или текста (цитируем, уточняем, ставим под сомнение, дополняем). Можно прикреплять к тексту картинку того, что обсуждается.
Заявки фрилансеров
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