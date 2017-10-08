Текст на главную страницу ювелирной мастерской

Добрый день! Есть сайт nadoremont.com Его только запустили, там пока что всего 12 статей. Сейчас надо написать еще 15, ТЗ скину понравившимся кандидатам. Это где-то 200 тыс знаков. Срок примерно неделя-полторы (могу разбить на пару ...