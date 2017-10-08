Текст на главную страницу ювелирной мастерской

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Закрыт5 заявок263 просмотра

Нужен текст на главную страницу сайта. Основное наплавление ювелирной мастерской это изготовление ювелирных украшений на заказ. Нужно : 2000-2500 символов 250-300 слов.  http://moscow-uvelir.ru Хотелось бы что бы текст соответствовал последним условиям поиска  Yandex и Google и имел нужные сео ключи.

8 лет назад
diamondcap
Петр 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

solla
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$12
2 дня

Заявки фрилансеров

solla
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад

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