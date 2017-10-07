Нужен текст: О Компании, Сотрудничество, Электролаборатория, Связь (весь перечень монтажных работ по связи) а также 25 текстов на тему кабельно проводниковая продукция, перечень кабеля вышлю исполнителю. Текст уникальный проверка на advego по всем параметрам : ...
Ищу копирайтера для написания фото рецептов на кулинарный блог
Здравствуйте друзья!
Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера, для написания фото рецептов на блог посвященный кулинарии.
То есть если вы, например, домохозяйка и очень любите готовить разнообразные блюда,
либо у вас достаточно времени и ваше хобби кулинария, или вы вообще повар - отлично, пишите нам!
Нужны уникальные, качественные статьи с уникальными фото (пошагово), то есть Вы готовите и фотографируете этапы приготовления, текст должен быть написан в манере обычного общения с людьми на простом языке...
Плачу вначале 70р за 1000 збп (тестовая статья), далее, если всё хорошо 200 руб за 1000 знаков без пробелов.
В дальнейшем больше. Все зависит от того как будет развиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей.
Своевременная оплата гарантируется. На каждую статью будет выдаваться ТЗ с требованиями по написанию
(какое блюдо нужно приготовить, количество символов, ключевые слова, требования к фото и тд.). Пример ТЗ можно посмотреть в прикреплённом файле.
Нужно писать 2 статьи в неделю, размер 2000–5000 символов, то есть 8 статей в месяц.
Дальнейшие детали в личной переписке.
Спасибо! Ждём ваших предложений.
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