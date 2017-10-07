Ищу копирайтера для написания фото рецептов на кулинарный блог

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт25 заявок1159 просмотров

Здравствуйте друзья! 

Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера, для написания фото рецептов на блог посвященный кулинарии.

То есть если вы, например, домохозяйка и очень любите готовить разнообразные блюда,

либо у вас достаточно времени и ваше хобби кулинария, или вы вообще повар - отлично, пишите нам!

Нужны уникальные, качественные статьи с уникальными фото (пошагово), то есть Вы готовите и фотографируете этапы приготовления,  текст должен быть написан в манере обычного общения с людьми на простом языке...

Плачу вначале 70р за 1000 збп (тестовая статья), далее, если всё хорошо 200 руб за 1000 знаков без пробелов. 

В дальнейшем больше. Все зависит от того как будет развиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей.

Своевременная оплата гарантируется. На каждую статью будет выдаваться ТЗ с требованиями по написанию 

(какое блюдо нужно приготовить, количество символов, ключевые слова, требования к фото и тд.). Пример ТЗ можно посмотреть в прикреплённом файле.

Нужно писать 2 статьи в неделю, размер 2000–5000 символов, то есть 8 статей в месяц.

Дальнейшие детали в личной переписке.

Спасибо! Ждём ваших предложений.

8 лет назад
ivanialina
Иван 
33 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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