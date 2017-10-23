Красиво написать 3 новости + страницу о партнерах

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Завершен8 заявок234 просмотра

Тематика Молочная продукция. 

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Срок - 1 день

От вас стоимость

8 лет назад
fanya73
38 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
15 часов назад
8 лет назад
$10
1 день
Отличные тексты. Рекомендую. Буду обращаться еще
Только позитивное впечатление. Спасибо. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
15 часов назад
8 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг

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