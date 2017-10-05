Нужно придумать совет про город в котором вы живете или в котором бывали. Совет должен быть полезным для путешественника и смешным.
Написать тексты для сайта по продаже автозапчастей
Написать коммерческие тексты по 2500 на каждую страницу.
Требования: минимум воды, все по делу: мы такие-то, у акпп (марка) такие-то проблемы бывают, и на каждую у нас найдется подходящая деталь. Подзаголовки, максимум 2 списка минимум из 3 позиций. Использовать ключевики со словом "купить" в первых 200 симв. Остальные использовать через абзац.
www.avirgroup.ru/katalog/zf/ak…
купить запчасти для АКПП ZF
продажа запчастей для АКПП ZF
запчасти для автоматической коробки ZF
www.avirgroup.ru/katalog/allis…
купить запчасти для АКПП allison
продажа запчастей для АКПП allison
www.avirgroup.ru/katalog/merce…
купить запчасти для АКПП MERCEDES BENZ
продажа запчастей для АКПП MERCEDES BENZ
запчасти для автоматической коробки MERCEDES BENZ
Стоимость текстов - 110 руб/1 000 симв.
Срок исполнения - вечер 08.10
Заявки фрилансеров
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