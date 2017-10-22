Требуется написание и РАЗМЕЩЕНИЕ (со своих или каких-либо других) положительных отзывов в каталогах Яндекс справочника организаций, Флампе, Zoon, 4geo, Google...может ещё где подскажете. Тематика - автосервис. Так же надо знать цену за отзыв.
Копирайт/рерайт
Добрый день.
Требования к текстам:
- изложение максимально информативное, без воды и слов которые разбавляют текст.
- не использовать вводные слова, слова паразиты.
- ошибки не допускаются.
- уникальность текста проверять через advego/etxt (перед передачей теста проверяйте пожалуйста уникальность самостоятельно)
Темы и ключевые слова по ссылке:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ywI3YtNjC_IUWlJexarEhd_Tl-VcKS8Xw3LO1aSHaeg/edit?usp=sharing
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