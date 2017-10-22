Копирайт/рерайт

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Завершен2 заявки156 просмотров

Добрый день.

Требования к текстам:

  • изложение максимально информативное, без воды и слов которые разбавляют текст.
  • не использовать вводные слова, слова паразиты.
  • ошибки не допускаются.
  • уникальность текста проверять через advego/etxt (перед передачей теста проверяйте пожалуйста уникальность самостоятельно)
Тексты для статейника, можно искать инфу везде, другие сайты, форумы. 

Темы и ключевые слова по ссылке:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ywI3YtNjC_IUWlJexarEhd_Tl-VcKS8Xw3LO1aSHaeg/edit?usp=sharing

8 лет назад
vladisi01mos
Влад 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
8 лет назад
$64
10 дней
Как всегда все на самом высоком уровне. Оперативно, качественно, грамотно. P.S. Большая редкость найти действительного хорошего копирайтера)
Спасибо за проект. Только положительные эмоции от сотрудничества с Вами. Рекомендую - такие заказчики нынче на вес золота!

Заявки фрилансеров

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
8 лет назад