Требуется написание и РАЗМЕЩЕНИЕ (со своих или каких-либо других) положительных отзывов в каталогах Яндекс справочника организаций, Флампе, Zoon, 4geo, Google...может ещё где подскажете. Тематика - автосервис. Так же надо знать цену за отзыв.
Копирайт/Рерайт для сайта 18+
Здравствуйте, ищется ответственный копирайтер для написания СЕО текстов для сайта тематики 18+.
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