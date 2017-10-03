Для публикации нескольких отзывов на Яндекс.Маркет требуются порядочные аккаунты Яндекс (с уже имеющимися размещенными отзывами, первый из которых был размещен не менее 2 лет назад). Сами тексты предоставляются. Для участия в ...
Контент план
Необходимо подготовить контент план на месяц, аккаунт в Инстаграм. 60 обычных постов, 60 постов в сториз. У нас магазин мужских подарков.
Заявки фрилансеров
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