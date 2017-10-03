Контент план

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Закрыт3 заявки104 просмотра

Необходимо подготовить контент план на месяц, аккаунт в Инстаграм. 60 обычных постов, 60 постов в сториз. У нас магазин мужских подарков. 

8 лет назад
stepanovshop
Иван 
57 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров