Написать три оптимизированные статьи на тему ораторского мастерства

$10
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Закрыт5 заявок182 просмотра

Добрый день.  

Нужно написать три оптимизированных статьи на тему ораторского мастерства

Темы статей (ключевики) следующие:  

1. выучить язык жестов

2. жесты и мимика человека

3. как пополнить словарный запас

Объём каждой статьи 5 килознаков без пробелов.  

Стоимость работы 40 руб за килознак.  

Общая стоимость заказа – 15*40 = 600 руб.  

Подробное ТЗ направлю выбранному исполнителю.  

Позитивный опыт сотрудничества будет учтен при размещении следующих заказов.  

Обязательны – ссылки на ранее написанные вами материалы.  

Опыт и знания по теме  приветствуются.  

Общие требования к результату.  

Грамотный текст, без орфографических и пунктуационных ошибок.  

Уникальность по ETXT – не ниже 95%  

Уникальность по Advego – не ниже 95%  

Тошноту документа (количество повторений одного слова) по advego.ru/text/seo/ – академическая тошнота не больше 7,5%, тошнота по  слову – не больше 2.5%

8 лет назад
yuri-okunev
Юрий 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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