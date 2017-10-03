Написать три оптимизированные статьи на тему ораторского мастерства

Добрый день.

Нужно написать три оптимизированных статьи на тему ораторского мастерства

Темы статей (ключевики) следующие:

1. выучить язык жестов

2. жесты и мимика человека

3. как пополнить словарный запас

Объём каждой статьи 5 килознаков без пробелов.

Стоимость работы 40 руб за килознак.

Общая стоимость заказа – 15*40 = 600 руб.

Подробное ТЗ направлю выбранному исполнителю.

Позитивный опыт сотрудничества будет учтен при размещении следующих заказов.

Обязательны – ссылки на ранее написанные вами материалы.

Опыт и знания по теме приветствуются.

Общие требования к результату.

Грамотный текст, без орфографических и пунктуационных ошибок.

Уникальность по ETXT – не ниже 95%

Уникальность по Advego – не ниже 95%

Тошноту документа (количество повторений одного слова) по advego.ru/text/seo/ – академическая тошнота не больше 7,5%, тошнота по слову – не больше 2.5%