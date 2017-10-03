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Написать три оптимизированные статьи на тему ораторского мастерства
Добрый день.
Нужно написать три оптимизированных статьи на тему ораторского мастерства
Темы статей (ключевики) следующие:
1. выучить язык жестов
2. жесты и мимика человека
3. как пополнить словарный запас
Объём каждой статьи 5 килознаков без пробелов.
Стоимость работы 40 руб за килознак.
Общая стоимость заказа – 15*40 = 600 руб.
Подробное ТЗ направлю выбранному исполнителю.
Позитивный опыт сотрудничества будет учтен при размещении следующих заказов.
Обязательны – ссылки на ранее написанные вами материалы.
Опыт и знания по теме приветствуются.
Общие требования к результату.
Грамотный текст, без орфографических и пунктуационных ошибок.
Уникальность по ETXT – не ниже 95%
Уникальность по Advego – не ниже 95%
Тошноту документа (количество повторений одного слова) по advego.ru/text/seo/ – академическая тошнота не больше 7,5%, тошнота по слову – не больше 2.5%
Заявки фрилансеров
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