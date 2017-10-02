Необходимо написать статью на тему: "Почему мы переедаем", описать психологически, физиологические и другие причины переедания.

Требования к статье: 100% уникальность, 100% грамотность, статья должна быть познавательной без лишней воды, полезной для читателя, необходимо писать так, чтобы хотелось дочитать статью до конца, чтобы было интересно. Придумать оригинальное название для статьи, написать title и description (так же должно использоваться ключевое слово). Ключевое слово: переедание. Ключевое слово должно быть использовано не только в статье, но так же и в подзаголовках статьи. Минимальное количество символов 4000 максимальное 6000 без пробела.