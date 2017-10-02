Написать статью

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Закрыт8 заявок197 просмотров

Необходимо написать статью на тему: "Почему мы переедаем", описать психологически, физиологические и другие причины переедания.

Требования к статье: 100% уникальность, 100% грамотность, статья должна быть познавательной без лишней воды, полезной для читателя, необходимо писать так, чтобы хотелось дочитать статью до конца, чтобы было интересно.  Придумать оригинальное название для статьи, написать title и description (так же должно использоваться ключевое слово). Ключевое слово: переедание. Ключевое слово должно быть использовано не только в статье, но так же и в подзаголовках статьи. Минимальное количество символов 4000 максимальное 6000 без пробела.

8 лет назад
xigirudeho
Алексей 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

Iris_shev
Ирина 
42 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 отзывов(-1)
8 лет назад
$84
3 дня
Вынуждена оставить отрицательный отзыв. Была выбрана исполнителем, выполнила статью на тему здоровья, но обещанной оплаты за неё так и не получила. Между тем, статья спокойно опубликована здесь: https://uznaem.info/pitanie/pereedanie-vrag-1.html и, как утверждает владелец ресурса, была "куплена" здесь: https://contentmonster.ru/. То есть, мне попросту передали выполнение чужого заказа. На что вы надеялись, уважаемый заказчик, мне непонятно. И зачем обманываете, что сделали выплату, если и не собирались осуществлять перевод? А также невежливо молчите в ответ на сообщения? Мы все здесь — взрослые люди. Вы впервые узнаёте о том, что за всё нужно платить?

Заявки фрилансеров

Iris_shev
Ирина 
42 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 отзывов(-1)
8 лет назад