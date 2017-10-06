Приглашаем к сотрудничеству с первоклассным и самым стильным интернет-магазином модной одежды SEO копирайтера для написания блока статей (от 10 шт., по 4-7 тыс.знаков) на тему моды, одежды и проч. Чего мы ждем от вас: Конечно же,умение писать ...
Наполнение форума для взрослых темами (не постами).
Форум - ufaforumok.ru посвящен: индивидуалкам, салонам массажа, знакомствам и работе для девушек в Уфе. Его необходимо наполнить темами. Примеры тем уже есть на форуме, можете посмотреть. При создании тем необходимо учитывать, что форум региональный - г. Уфа - необходимо периодически использовать это слово в темах. Нельзя создавать слишком много тем с одного аккаунта, либо они должны чередоваться с другими аккаунтами.
Копировать темы из других форумов слово в слово нельзя, тексты буду проверять на копирайт. Примеры тем, которые нужно создавать вы можете увидеть на форуме.
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Оплата будет поэтапная - написали часть тем, сообщили, я заплатил и т.д.
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В вашей заявке я прошу вас указать цену за 100 тем.
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Друзья, я связывался со всеми кто отметился в заявке, но никто не смог написать мне в чате даже 2 темы, чтобы я смог оценить качество ваших постов. Поэтому я все еще жду исполнителя по написанию тем для моего форума. Так-же требуются темы для форума по уничтожению насекомых - http://forumdezufa.ru. Бюджет хороший! - ищу исполнителя.
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