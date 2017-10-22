Размещение статей на сайт + рерайт

Здравствуйте! Требуется разместить на сайт 168 статей. Из них 21 не большой рерайт исходника (на 500 знаков без пробела), остальное меняем только заголовок и вставляем все, как в исходнике. Источники все предоставляю. Работу нужно выполнить за 7 дней так, что каждый день по 24 статьи было сделано. Админка сайта на платформе вордпресс. Кто не имел дело с ней, научу, покажу. От вас требуется грамотность, пунктуальность, серьезный подход к делу. Цена за данный объем работы 750р. Кого не устраивает, просим не отставлять заявку. Кто хочет стать исполнителем, оставляйте свой скайп для связи, расскажу подробности.