Требуется автор для написания отзывов.

Требования: Грамотный русский язык. Опыт в написании отзывов.

Тематика: хостинг услуги, поэтому авторы должны понимать что это, зачем нужно, как работает интернет, т. е разбираться нормально в тематике.

Объем - 100 отзывов, стоимость: отзыва на 400-500 симв. - 8 грн, отзыв на 800-900 - 15 грн

Уникальность отзывов по адвего от 80%.

Условия работы: Удаленная работа. Оплата сдельная через Webmoney или ПБ. График работы свободный.