Написать тексты, хим промышелнность, косметика

Компания занимается импортом химических ингридиентов для фарм заводов и косметических заводов.

Надо написать тексты под карточки товара.

Допустим товар может быть - пировиноградная кислота 99%

Нужны опытные спецы которую напишут крутой текст, технический и простой.

Читать текст будет закупщик который работает на заводе. То есть ЦА специфическая. Не обычные люди, а оптовые закупщики заводские.

Пишите у кого есть опыт в таком направлении под такую ЦА.

Текстов надо на 20 000 символов.

Статей 10 штук.

Уникальность 98% - 100%