Написать тексты, хим промышелнность, косметика

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Закрыт4 заявки138 просмотров

Компания занимается импортом химических ингридиентов для фарм заводов и косметических заводов.

Надо написать тексты под карточки товара. 

Допустим товар может быть - пировиноградная кислота 99% 

Нужны опытные спецы которую напишут крутой текст, технический и простой.

Читать текст будет закупщик который работает на заводе. То есть ЦА специфическая. Не обычные люди, а оптовые закупщики заводские. 

Пишите у кого есть опыт в таком направлении под такую ЦА.

Текстов надо на 20 000 символов.

Статей 10 штук. 

Уникальность 98% - 100% 

8 лет назад
Maxglot
Максим 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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