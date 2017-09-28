Написать текст на карточки товара 100 шт. ТЗ см. в файле Интересует сроки и стоимость
Написать тексты, хим промышелнность, косметика
Компания занимается импортом химических ингридиентов для фарм заводов и косметических заводов.
Надо написать тексты под карточки товара.
Допустим товар может быть - пировиноградная кислота 99%
Нужны опытные спецы которую напишут крутой текст, технический и простой.
Читать текст будет закупщик который работает на заводе. То есть ЦА специфическая. Не обычные люди, а оптовые закупщики заводские.
Пишите у кого есть опыт в таком направлении под такую ЦА.
Текстов надо на 20 000 символов.
Статей 10 штук.
Уникальность 98% - 100%
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