SEO статья: ассортимент дизтоплива

Добрый день.

Правила написания текста:Уникальность текста 100%.

Пишем короткие и информативные тексты. Каждый текст должен содержать анонс объемом ~200 символов.

Неприемлемо использовать конструкции из нескольких прилагательных, типа “этот фееричный блистательный невероятно красивый предмет”.

Пишем логично и понятно.

Нужно форматировать текст списками, таблицами, заголовками, дополнительными абзацами, не обозначенными в ТЗ, если это, по мнению копирайтера, может улучшить восприятие текста посетителем. В качестве иллюстраций использовать тематические изображения. Картинки должны быть аккуратно вписаны в текст!

Текст разбивать на абзацы по 350-500 символов. Не имеет значение регистр: можно писать ключевые слова, как с маленькой буквы, так и с большой, здесь важна грамотность, а не точность. Ключевые слова можно использовать как словоформу, перестановку. Главное не противоречить правилам русского языка. Ключевые слова в тексте не повторять больше чем указано.

Тематика сайта: оптовая продажа различных видов топлива

Текст должен быть продажным, коммерческим.

Материалы по ЦА и бизнесу в приложении.

Структура: сама статья (структура на ваше усмотрение) + карточки (ссылки) на товары, как тут: https://nefteregion.ru/toplivo-optom/Страница: https://nefteregion.ru/toplivo-optom/dizelnoe-toplivo/

Новый текст будет взамен старого текста.

Это общая страница про дизельное топливо, которое мы продаем.

Она будет вести на страницы конкретных марок дизеля:

Диз. топливо ЕВРОДТ К5,

Диз.топливо ТУ

Объем текста: 3000-3150 символов

Title: Купить дизельное топливо в Твери / ТД Нефтерегион - оптовая продажа топлива

Заголовок: Дизельное топливо оптом - цены, виды, производство

Ключевые слова:

дизельное топливо оптом 1

Купить дизтопливо 2

дт прайс 2

солярка производство 1

дизельное топливо доставка 2

В приложении анализ бизнеса + ЦА. Данный заказ на одну статью, чтобы найти ответственного исполнителя с опытом в данной нише. На сайт требуется еще 10-15 статей и я надеюсь отдать их в одни руки.