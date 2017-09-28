Ищу рерайтера для написание 30 статей за месяц. Оплата - 30 - 40 р за 1000 символов. Если работы будут качественные, отдам ещё много заказов. Объёмы не ограничены. Проверка работ ...
SEO статья: ассортимент дизтоплива
Добрый день.
Правила написания текста:Уникальность текста 100%.
Пишем короткие и информативные тексты. Каждый текст должен содержать анонс объемом ~200 символов.
Неприемлемо использовать конструкции из нескольких прилагательных, типа “этот фееричный блистательный невероятно красивый предмет”.
Пишем логично и понятно.
Нужно форматировать текст списками, таблицами, заголовками, дополнительными абзацами, не обозначенными в ТЗ, если это, по мнению копирайтера, может улучшить восприятие текста посетителем. В качестве иллюстраций использовать тематические изображения. Картинки должны быть аккуратно вписаны в текст!
Текст разбивать на абзацы по 350-500 символов. Не имеет значение регистр: можно писать ключевые слова, как с маленькой буквы, так и с большой, здесь важна грамотность, а не точность. Ключевые слова можно использовать как словоформу, перестановку. Главное не противоречить правилам русского языка. Ключевые слова в тексте не повторять больше чем указано.
Тематика сайта: оптовая продажа различных видов топлива
Текст должен быть продажным, коммерческим.
Материалы по ЦА и бизнесу в приложении.
Структура: сама статья (структура на ваше усмотрение) + карточки (ссылки) на товары, как тут: https://nefteregion.ru/toplivo-optom/Страница: https://nefteregion.ru/toplivo-optom/dizelnoe-toplivo/
Новый текст будет взамен старого текста.
Это общая страница про дизельное топливо, которое мы продаем.
Она будет вести на страницы конкретных марок дизеля:
Диз. топливо ЕВРОДТ К5,
Диз.топливо ТУ
Объем текста: 3000-3150 символов
Title: Купить дизельное топливо в Твери / ТД Нефтерегион - оптовая продажа топлива
Заголовок: Дизельное топливо оптом - цены, виды, производство
Ключевые слова:
дизельное топливо оптом 1
Купить дизтопливо 2
дт прайс 2
солярка производство 1
дизельное топливо доставка 2
В приложении анализ бизнеса + ЦА. Данный заказ на одну статью, чтобы найти ответственного исполнителя с опытом в данной нише. На сайт требуется еще 10-15 статей и я надеюсь отдать их в одни руки.
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