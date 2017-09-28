Нужны небольшие интересные описания

Здравствуйте уважаемые копирайтеры. Нужно создать несколько ярких, красивых описаний товарных позиций. От исполнителя требуется грамотность, легкий слог. Технические требования минимальные, поэтому отдам работу начинающему, но талантливому исполнителю, с ожиданиями по оплате в диапазоне 50р. - 80р. (за тысячу символов), однако не хочу терять время, поэтому желательно, чтобы у претендента были примеры работ в портфолио и отзывы.