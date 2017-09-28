Ищу рерайтера для написание 30 статей за месяц. Оплата - 30 - 40 р за 1000 символов. Если работы будут качественные, отдам ещё много заказов. Объёмы не ограничены. Проверка работ ...
Создание раздела "Помощь"
Требуется изучить структуру сайта, ознакомиться со всеми его функциональными возможностями и создать раздел помощь. Необходимо продумать и согласовать структуру, подразделы раздела. Также все подробно описать со скриншотами. Помимо этого требуются две подробные инструкции о том, как настроить, запустить и осуществлять управление услугами сайта.
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