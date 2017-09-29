Рерайт для сайтов про йогу, мрт и сельское хозяйство

Ищу рерайтера для написание 30 статей за месяц.

Оплата - 30 - 40 р за 1000 символов.

Если работы будут качественные, отдам ещё много заказов. Объёмы не ограничены.

Проверка работ осуществляется в собственном сервисе в полу автоматическом режиме, что значительно упрощает сдачу работ и экономит ваше время. Оплата еженедельно по четвергам в веб мани, за принятые статьи.

С ТЗ можно ознакомиться во вложении