Тексты на тему - оборудование для видеонаблюдения

Требуется изучить структуру сайта, ознакомиться со всеми его функциональными возможностями и создать раздел помощь. Необходимо продумать и согласовать структуру, подразделы раздела. Также все подробно описать со скриншотами. Помимо этого требуются две подробные инструкции о том, ...