Копирайтер по татуировкам

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Закрыт7 заявок326 просмотров

Нужен копирайтер для написания темы "значение татуировок" с опытом работы. Нужно самостоятельно добавлять и изменять разделы и  материалы на сайт используя систему управления Djem (программа клиент для Windows) http://djem.ru/get/download_client/  оплата строго: ЯД, сбербанк или WMR.

8 лет назад
Ruslan203
Руслан 
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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