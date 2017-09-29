Написание статей к сайту. Полиграфия, наруж. реклама. Статьи небольшие

Добрый день!

Требуется написать статьи/описание к страницам сайта. Сверх работа не нужна, просто взять информацию с других сайтов чуть чуть переверстать, для повышения цитируемости и что бы люди незнающие понимали что и как.

Статьи нужны маленькие, максимом 200 слов, в основном достаточно будет небольшого абзаца, т.к. все знают, что такое визитки, просто не очень хочется что бы абзац был идентичен с соседним сайтом) Чуть больше времени уделить только одной странице - латексная печать

Страницы к которым нужно описание:

ЛАТЕКСНАЯ ПЕЧАТЬ (что это такое и ее преимущества)

ФОТООБОИ

НАКЛЕЙКИ, СТИКЕРЫ

РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (X-БАННЕРЫ, ROLL UP, POP-UP СТЕНДЫ, ПРЕСС ВОЛЛ (PRESS WALL))

ВИЗИТКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ max. ширина 1,6м (на пленках, на бумаге, )

ПЕЧАТИ,ШТАМПЫ

ПЕРЕПЛЕТНЫЕ РАБОТЫ

ПЕЧАТЬ НА КОНВЕРТАХ

Сроки: до 29.09.17г. 13:00