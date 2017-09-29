Ищу рерайтера для написание 30 статей за месяц. Оплата - 30 - 40 р за 1000 символов. Если работы будут качественные, отдам ещё много заказов. Объёмы не ограничены. Проверка работ ...
Написание статей к сайту. Полиграфия, наруж. реклама. Статьи небольшие
Добрый день!
Требуется написать статьи/описание к страницам сайта. Сверх работа не нужна, просто взять информацию с других сайтов чуть чуть переверстать, для повышения цитируемости и что бы люди незнающие понимали что и как.
Статьи нужны маленькие, максимом 200 слов, в основном достаточно будет небольшого абзаца, т.к. все знают, что такое визитки, просто не очень хочется что бы абзац был идентичен с соседним сайтом) Чуть больше времени уделить только одной странице - латексная печать
Страницы к которым нужно описание:
ЛАТЕКСНАЯ ПЕЧАТЬ (что это такое и ее преимущества)
ФОТООБОИ
НАКЛЕЙКИ, СТИКЕРЫ
РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (X-БАННЕРЫ, ROLL UP, POP-UP СТЕНДЫ, ПРЕСС ВОЛЛ (PRESS WALL))
ВИЗИТКИ
ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ
ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ max. ширина 1,6м (на пленках, на бумаге, )
ПЕЧАТИ,ШТАМПЫ
ПЕРЕПЛЕТНЫЕ РАБОТЫ
ПЕЧАТЬ НА КОНВЕРТАХ
Сроки: до 29.09.17г. 13:00
Выбранный исполнитель
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