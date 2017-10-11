Написать текст в категории сайта

$17
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Завершен5 заявок181 просмотр

на сайте http://www.typografya.ru/ в категории раздела Сувенирная продукция нужно текст. По 300 символов- всего 37 категорий. Оплата 1000 руб за весь заказ.

8 лет назад
renatakhmetov
Ренат 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alisa_odintsova
Алиса 
34 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$17
2 дня
отличная работа!
Спасибо за интересную задачу и приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

alisa_odintsova
Алиса 
34 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад

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