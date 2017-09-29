Тексты о производителе, а также о моделях покрышек

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Завершен1 заявка141 просмотр

 Требуется написать тексты о производителе покрышек и выпускаемых моделях. Объемы текстов - разные. ТЗ с указанием объемов и ключевых слов передано исполнителю.

8 лет назад
asht
50 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
8 лет назад
$450
7 дней
Александр профессионал. Всегда был на связи, сделал все как требуется и с высоким качеством. Корректно предоставил все исходники и в целом оставил самые добрые впечатления от сотрудничества. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и рекомендую другим заказчикам.
Очередной успешно закрытый проект с Александром. Заказчик знает, чего хочет: всегда предоставляет грамотное ТЗ и своевременно оплачивает работу. Рекомендую. И в дальнейшем сам буду работать с удовольствием над его проектами.

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
8 лет назад
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Копирайтинг

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