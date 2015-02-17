Александр профессионал. Всегда был на связи, сделал все как требуется и с высоким качеством. Корректно предоставил все исходники и в целом оставил самые добрые впечатления от сотрудничества. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и рекомендую другим заказчикам.