asht

Олександр asht

 
50 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Все буде добре
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$45
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$45
10 баллов
5 лет назад
Рерайтинг документов для сайта
Спасибо за сотрудничество! Буду рад дальнейшим совместным проектам. Рекомендую.
Все отлично, быстро и профессионально!
Ответный отзыв
karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$450
10 баллов
8 лет назад
Тексты о производителе, а также о моделях покрышек
Очередной успешно закрытый проект с Александром. Заказчик знает, чего хочет: всегда предоставляет грамотное ТЗ и своевременно оплачивает работу. Рекомендую. И в дальнейшем сам буду работать с удовольствием над его проектами.
Александр профессионал. Всегда был на связи, сделал все как требуется и с высоким качеством. Корректно предоставил все исходники и в целом оставил самые добрые впечатления от сотрудничества. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и рекомендую другим заказчикам.
Ответный отзыв
karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$1280
10 баллов
10 лет назад
Тексты о шинах
Сотрудничеством с Александром - доволен. Никаких нареканий. Заказчик всегда на связи, формулирует четко ТЗ, не тянет с оплатой. Мои рекомендации и благодарности.
Работа выполнена согласно оговоренному плану. Всегда онлайн и отвечает на вопросы. Работает быстро и как специалист прекрасно подошел для выполнения наших задач. Спасибо за качественную работу.
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karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Требуется написать текстовый контент для интернет магазина
Приятно было работать. Грамотная постановка задачи и оплата без задержек - рекомендую.
Александр отлично справился с работой, рекомендую всем!
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vt_design
Владимир 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$300
10 баллов
10 лет назад
Нужен хороший и качественный дизайн для интернет магазина(продажа шин)
Спасибо. Все хорошо.
Рекомендую Влпдимира как профессиона. Работы выполнялись точно по графику, не было ни каких задержек.
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