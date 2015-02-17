Сверстать сайт исходя из макета и посадить на СMS. Пример сайта https://infoshina.com.ua/ Обязательно иметь опыт работ по сoданию интернет магазинов продаже шин и дисков.
- Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт4 года назад
Исходники предоставил: договор, доставка и оплата, гарантии.Рерайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется написать тексты о производителе покрышек и выпускаемых моделях. Объемы текстов - разные. ТЗ с указанием объемов и ключевых слов передано исполнителю.Завершен8 лет назад
Описание: Требуются тексты с описанием моделей шин и производителей. Объемы разные, ключи и прочая информация передана исполнителю.Завершен10 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые веб-дизайнеры! Нужна хорошая и качественная доработка надписи для интернет магазина что бы выделялась на фоне других (в hotline) http://joxi.ru/Grqdx63IBWNqAz Цену и все остальные подробности обсудим ...Логотипы и Знаки18 заявокЗакрыт10 лет назад
День добрый, есть интернет магазин по шинам, дискам (заканчивается отладка). Сделан на Bitrix. Требуется разработка стратегии его развития в интернете. Бюджет 4000-5000 грн в месяц. От исполнителей нужен детальный план развития ресурса, что ...Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Нужен опытный копирайтер. Требуется написать текстовый контент для интернет магазина (торговля шинами, дисками). -Страницы : «Главная», «О Компании». Уникальность текста не менее 95% по Адвего; Доброго времени суток. ...Завершен10 лет назад
Доброго времени суток. Нужен специалист по битриксу, для синхронизации интернет-магазина с нетиповой 1с. Задача : - Согласовать с нашим программистом 1с процесс (что в какую сторону будет обмениваться), ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые веб-дизайнеры! Нужен хороший и качественный дизайн для интернет магазина(продажа шин) Цену и все остальные подробности обсудим уже непосредственно во время переписки. В заявке обязательно укажите: ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Подробности по проекту обсудим после обсуждения. Цену укажите в тексте заявки и срок исполнения.1С-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Магазин продает шины. Подробности по проекту обсудим после обсуждения. В заявке обязательно укажите: 1. Ссылки на выполненные вами проекты. 2. Цену укажите в тексте заявки и срок исполнения.Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен10 лет назад