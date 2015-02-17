Ребята, всем привет! Необходимо срочно сделать страницу захвата (лендинг пейдж) на lpgenerator. Если вы умеете работать с площадкой lpgenerator, если у вас есть опыт в создании посадочных страниц, то я очень жду вашу заявку! По цене будем договариваться ...
Нужен хороший и качественный дизайн для интернет магазина(продажа шин)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток, уважаемые веб-дизайнеры!
Нужен хороший и качественный дизайн для интернет магазина(продажа шин)
Цену и все остальные подробности обсудим уже непосредственно во время переписки.
В заявке обязательно укажите:
1. Ссылки на выполненные вами проекты.
2. Цену укажите в тексте заявки и срок исполнения.
Всем большое спасибо!
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