Дизайн страницы новогоднего розыгрыша призов

Необходимо нарисовать дизайн для Новогоднего розыгрыша призов.

Требования достаточно строгий дизайн.

В файле есть приблизительно что хотим увидеть.

Есть примеры того что нравится.

Все может начинаться со стартовой страницы, которая в итоге при нажатии на стрелку внизу страницы переходит на страницы с самой лотереей.

Так же необходимо всплывающее окно или новая страница на которой будет происходить раскрытие информации какой приз был выигран.

Необходимо сделать очень оперативно.