Дизайн сайта хостинга

Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок263 просмотра
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Всем привет!

Требуется: создать дизайн сайта.

Тематика: хостинг.

Движок: установлена связка DLE, PHPBB, ISPmanager, самописный движок. Требуется один дизайн на все движки.

Вёрстка: нужна.

Размер страницы: резиновый

Платформы: ПК, планшет, смартфон.

Стоимость: предлагайте цены. Желательно адекватные. Студии не приветствуются.

Способы оплаты: платёжная карточка, Вебмани.

Порядок работы: ТЗ — предложение цены — одобрение — работа — демонстрация — правка — одобрение — скачивание — платёж.

Почему такой порядок работы: случалось так, что мы оплачивали работу и человек пропадал без отправления материалов. Других вариантов не будет. Кто не доверяет нам, то прошу искать другие предложения работ.

Примеры дизайна: покажем выбранным исполнителям.

Дизайн сайта
9 лет назад
armando86
Арман 
37 летКазахстан
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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