Нужен PSD-макет для изображений в блоге

Что нужно?

Нужно создать psd-макет для изображения, которое выводится в виде preview к записи (иногда называют миниатюрой).

Ширина изображения 800px, высота 350px (относительно высоты готов выслушать рекомендации и изменить параметр).

Пример того, где подобная задача реализована: http://landing.ua/blog

(можно посмотреть, как выглядит там)

Мне нужно сделать это для моего сайта, по адресу http://sapid.info/

(изображение будет размещено под текстовым блоком, изображение будет являться ссылкой на полную версию статьи).

Что мне нужно? Чтобы в PSD файле был создан макет, редактируя который я смогу сделать изображение для любой публикации, просто заменив фоновый рисунок и прописав в текстовых полях такие данные, как дата публикации, рубрика, название статьи.

Итак, на макете должны быть данные:

1. Дата публикации. Мне кажется что будет лучше, если она будет в 2 строки в числовом формате, к примеру:

01.01

2001

2. Название статьи. Я должен иметь возможность прописать название длиной 95 знаков с учетом пробелов. Можно в несколько строк, главное, чтобы выглядело органично.

3. Название сайта. sapid.info Цвета и размер букв - на ваше усмотрение, главное чтобы выглядело красиво.

4. Название категории. До 50 символов с учетом пробелов. В одну строку.

Шрифты - такие чтобы сочетались с используемыми сейчас в блоге (семейство PT Sans narrow).