Нужен PSD-макет для изображений в блоге

Нужно нарисовать 2 страницы для будущего сайта. А потом сверстать 4)) (2 у меня уже готовые - нужно капельку внести коррективы). Жду Ваши цены и сроки!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что нужно?
Нужно создать psd-макет для изображения, которое выводится в виде preview к записи (иногда называют миниатюрой).
Ширина изображения 800px, высота 350px (относительно высоты готов выслушать рекомендации и изменить параметр).
Пример того, где подобная задача реализована: http://landing.ua/blog
(можно посмотреть, как выглядит там)
Мне нужно сделать это для моего сайта, по адресу http://sapid.info/
(изображение будет размещено под текстовым блоком, изображение будет являться ссылкой на полную версию статьи).
Что мне нужно? Чтобы в PSD файле был создан макет, редактируя который я смогу сделать изображение для любой публикации, просто заменив фоновый рисунок и прописав в текстовых полях такие данные, как дата публикации, рубрика, название статьи.
Итак, на макете должны быть данные:
1. Дата публикации. Мне кажется что будет лучше, если она будет в 2 строки в числовом формате, к примеру:
01.01
2001
2. Название статьи. Я должен иметь возможность прописать название длиной 95 знаков с учетом пробелов. Можно в несколько строк, главное, чтобы выглядело органично.
3. Название сайта. sapid.info Цвета и размер букв - на ваше усмотрение, главное чтобы выглядело красиво.
4. Название категории. До 50 символов с учетом пробелов. В одну строку.
Шрифты - такие чтобы сочетались с используемыми сейчас в блоге (семейство PT Sans narrow).
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