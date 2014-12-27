Реализовать макет регистрационной формы и формы входа на сайт

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Специально для тех, кто хочет немного заработать перед новым годом.

Итак, задача "вкусная", нужны две страницы - форма входа на сайт и регистрационная форма. Дело в том, что дизайн этих страниц уже есть, есть psd исходники и все необходимое, в том числе уже в сверстанная страница (см. прикрепленные файлы). Требуется человек с дизайнерским взглядом. Нам нужно сделать более красивые формы входа на сайт, облагородить страницы, может вставить иконки и др. элементы

Далее, выполняете, оплачиваем, за этим проектом будет целый ряд аналогичных задач. Мы готовы обсудить в скайпе и по телефону. Предпочтение отдаем фрилансерам, которые готовы обсуждать проект голосом.

По цене и форме оплате согласуем как удобнее, можем производить оплату пошагово. После выполнения, готовы работать по 100% предоплате на постоянной основе, главное чтобы человек был ответственный.