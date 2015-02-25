Требуется дизайн сайта для ДПЦ

$10
Дизайн сайтовЗавершен10 заявок345 просмотров
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Требуется дизайн сайта для Душепопечительского Православного Центра.

Поскольку центр не имеет финансирования, ищем людей готовых выполнить работы по минимальной цене или в рамках благотворительности.

Душепопечительский Центр открыт ежедневно и оказывает помощь Вам и Вашим близким, оказавшимся в беде.

Основные направления работы Центра: реабилитация зависимостей (наркозависимость, алкозависимость, игромания, компьютерная зависимость),

помощь пострадавшим от оккультизма и тоталитарных сект,

психологическая помощь в сложных жизненных ситуациях и в разрешении семейных проблем,

группа самопомощи зависимых, группа для созависимых

Приём ведут опытные специалисты психологического и социального профиля:

психологи, наркологи, психиатры, социальные работники, сектолог, ведется миссионерская и пастырская работа.

Вся работа Центра осуществляется на основе добровольных пожертвований.

Сюда приходят за последней надеждой, когда все уже испробовано и ничто не помогает.

Здесь никому не отказывают в помощи, и чудеса свершаются.

Храни Вас Бог!

Дизайн сайта
9 лет назад
dpc-24
Илья 
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
darya_sobinova
Дарья 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
$7
4 дня
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