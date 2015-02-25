Требуется дизайн сайта для ДПЦ

Сайт: http://forvardstroiplus.ru Необходимо: Разработать дизайн, структуру сайта, поработать с логотипом, поменять движок сайта, оптимизировать под поисковики, проанализировать контент, исправить ошибки. В идеале продвинуть в ТОП 10 Возможно я что то упустила, поскольку не являюсь специалистом в этой области. Сейчас пользуемся ...
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Требуется дизайн сайта для Душепопечительского Православного Центра.
Поскольку центр не имеет финансирования, ищем людей готовых выполнить работы по минимальной цене или в рамках благотворительности.
Душепопечительский Центр открыт ежедневно и оказывает помощь Вам и Вашим близким, оказавшимся в беде.
Основные направления работы Центра: реабилитация зависимостей (наркозависимость, алкозависимость, игромания, компьютерная зависимость),
помощь пострадавшим от оккультизма и тоталитарных сект,
психологическая помощь в сложных жизненных ситуациях и в разрешении семейных проблем,
группа самопомощи зависимых, группа для созависимых
Приём ведут опытные специалисты психологического и социального профиля:
психологи, наркологи, психиатры, социальные работники, сектолог, ведется миссионерская и пастырская работа.
Вся работа Центра осуществляется на основе добровольных пожертвований.
Сюда приходят за последней надеждой, когда все уже испробовано и ничто не помогает.
Здесь никому не отказывают в помощи, и чудеса свершаются.
Храни Вас Бог!
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