Разработка макета для сайта

Добрый день. Мы хотим освежить свой сайт, интернет-магазин бронезащиты.

Нам нужен веб-дизайнер, который умеет делать хорошие магазины (их дизайн), который понимает как дизайн помогает продажам, человек, понимающий что-то в интерфейсах.

Суть задачи: нарисовать макет сайта, суть которого мы с удовольствием покажем вам на бумаге. У нас есть чудесный брендбук, который поможет вам.

Требования к кандидату: Украина, Киев, возможность оказаться в нашем офисе. Успешный опыта разработки дизайна ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ.