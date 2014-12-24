Разработка макета для сайта

Нужно разработка лендинга задание в приложение
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Добрый день. Мы хотим освежить свой сайт, интернет-магазин бронезащиты.
Нам нужен веб-дизайнер, который умеет делать хорошие магазины (их дизайн), который понимает как дизайн помогает продажам, человек, понимающий что-то в интерфейсах.
Суть задачи: нарисовать макет сайта, суть которого мы с удовольствием покажем вам на бумаге. У нас есть чудесный брендбук, который поможет вам.
Требования к кандидату: Украина, Киев, возможность оказаться в нашем офисе. Успешный опыта разработки дизайна ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ.
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