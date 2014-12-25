Инфографика по примеру

Для туристического сайта нужно сделать страницу с инфографикой. Сайт - http://intour-travel.ru/ Пример, который нравится - http://infodesign.ru/portfolio/site_credit_in/ с момента - https://yadi.sk/i/t1rbeJNpdatCg

Нужно что-то похожее (тексты подобраны с учетом данного сценария - выбор между самостоятельной поездкой и заказом тура в профессиональном агентстве), но, разумеется, без копирования один-в-один.

В заявке хотелось бы прочитать какое-то краткое описание вашего видения прорисовки ситуации. Образы, детали (можно с примерами) и т.д.

Заявки вида "готов работать" и "сделаю" - не рассматриваю. Заявки без явно указанных цены и сроков - не рассматриваю.

Спасибо.