Инфографика по примеру

Дизайн сайтовЗавершен2 заявки113 просмотров
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Для туристического сайта нужно сделать страницу с инфографикой. Сайт - http://intour-travel.ru/ Пример, который нравится - http://infodesign.ru/portfolio/site_credit_in/ с момента - https://yadi.sk/i/t1rbeJNpdatCg

Нужно что-то похожее (тексты подобраны с учетом данного сценария - выбор между самостоятельной поездкой и заказом тура в профессиональном агентстве), но, разумеется, без копирования один-в-один.

В заявке хотелось бы прочитать какое-то краткое описание вашего видения прорисовки ситуации. Образы, детали (можно с примерами) и т.д.

Заявки вида "готов работать" и "сделаю" - не рассматриваю. Заявки без явно указанных цены и сроков - не рассматриваю.

Спасибо.

9 лет назад
pavelnedved
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
allExclusive
Юрий 
42 годаМолдова
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$16
1 день
Быстро и качественно. Хорошее понимание исходного замысла. Рекомендую.
Все в пределах договоренностей, никаких сюрпризов. Рекомендую как надежного и знающего, чего хочет, Заказчика.
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