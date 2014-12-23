Дизайн информационного сайта

Дизайн сайтовЗакрыт36 заявок472 просмотра
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Нужен дизайн информационного сайта медицинской тематики.

Стандартный набор страниц: главная, рубрика, статья, 404 ошибка.

Нужно уместь рисовать логотипы и иконки.

Подробнее с теми, кто заинтересует.

9 лет назад
Vityok93
Виктор 
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
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