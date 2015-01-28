Лендинг по аналогии

Здравствуйте фрилансеры. требуется немного изменить дизайн сайта. psd главной и внутренних есть. Четкое задание тоже. все уточнения и обсуждения с кандидатами. от вас примерный бюджет и срок. Так же просьба откликаться тем кто действительно свободен.