Дизайн Landing Page

Нужен дизайн сайта в PSD. Достаточно несложный проект. Что-то типа такого: alfa-diesel.ru. ТЗ есть. Принципиальный момент: оплата только по факту выполнения (!). И если сработаемся - будут еще заказы. Стоимость работ указывайте, пожалуйста, в рублях
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать дизайн продающей страницы. Есть функциональный макет с вписанными текстами.
Посмотреть можно здесь: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FB3P7MAJut8WAG_lIDROr9ELQ9NtHGg38CLEgd4uvHQ/edit?usp=sharing
На выходе хочу получить PSD макет с внутренней структурой 1 блок - 1 группа.
Качество дизайна должно быть не хуже чем:
1) https://drive.google.com/file/d/0B548iekALMbNZmo2Nmgxa1MtTnM/view?usp=sharing
2) https://drive.google.com/file/d/0B548iekALMbNMjFZOGl0WDB4ZWM/view?usp=sharing
Срок - до 26.12 включительно
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Добрый день. Нужен дизайнер для разрабатываемого сайта. Ниже ссылки на ТЗ: https://docs.google.com/a/quality-lab.ru/drawings/d/1oTKckHkd3_qGWy7rKstMWZWpyvbVn0JVuZHfmhCwtrA/edit https://docs.google.com/a/quality-lab.ru/drawings/d/1JXjBV_YG58A8cRRDi9NUqeguneIt18fgS6gUkFr4KyQ/edit https://docs.google.com/a/quality-lab.ru/drawings/d/1CB9gSWTUjoVrbm7vJPwDsTErTSJExbVldiUjndRvH6c/edit Приступить к работе нужно сейчас. От Вас прошу портфолио и стоимость.Дизайн сайтов44 заявкиЗакрыт9 лет назад
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