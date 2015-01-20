Дизайн сайта под мобильные экраны

Во вложении адрес сайта - нужно нарисовать его отдельную версию, которая бы отлично смотрелась и работала на мобильных устройствах. На текущем есть адаптивность, подаренная стандартным бутстрапом, но ее недостаточно и некоторые блоки выглядят очень печально. Было принято решение делать полноценную мобильную версию. С выезжающими менюшками и т.д.

Стиль сайта в целом, разумеется, сохраняем.

Нужен дизайн страниц:

- Главная

- Каталог

- Страница товара

- Корзина/оформление заказа

- Типовая текстовая (или решим в процессе какие из текстовых надо сделать, думаю это не сильно критично повлияет на стоимость)

P.S. По понятным причинам предпочтение отдам дизайнерам, имеющим мобильные дизайны в портфолио, оставившим заявку с указанной стоимость проекта. Если в вашем портфолио найти мобильные сайты затруднительно - даю гарантию, что я не справлюсь с этой задачей: увеличьте свои шансы с помощью ссылок на жти работы в заявке.