Доработка лендинга (цель: повышение конверсии)

$100
Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок183 просмотра
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Здравствуйте, уважаемые веб-дизайнеры.

Ищу специалиста для выполнения анализа, составления рекомендаций и внедрению дизайн-элементов в существующий лендинг.

Прежде всего интересует самостоятельная работа:

- способность аргументировать свои предложения (ссылки на статьи, примеры реализации)

- желание в первую очередь "протестировать" свои навыки, применительно к реальным показателям эффективности работы дизайна/интерфейса (достижение определенных конверсионных целей - переход, заполнение формы)

Примерный порядок работы:

- брифинг + предоставление аналитического материала (на основании данных визора и статистики)

- знакомство с проектом

- внесение рекомендаций по повышению конверсии

- составление списка задач

- выполнение списка задач

Бюджет проекта не подразумевает участие уже состоявшегося профессионала с большим опытом, скорее подойдут исполнительные junior веб-дизайнеры. Также предпочтение исполнителям, которые смогут не бросать проект, то есть участвовать в дальнейшем развитии + быть заинтересованным в успехе проекта.

От меня:

- отзыв (вхожу в топ 20 заказчиков weblancer)

- опыт разработки продающего дизайна/интерфейса

- оплата

9 лет назад
tuls
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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