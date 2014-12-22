Оформить текст на сайте

Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок145 просмотров
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Сейчас текст на главной не красивый и не читающийся, нужно что-то придумать. beauty-salon.pro

Важно, чтоб Вы же это и сверстали. Ищу человека для долгосрочного сотрудничества. В идеале дизайнер-верстальщик. Предоплата возможна.

От вас сроки и цены

9 лет назад
grkov
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Sitexdev
Олег 
34 годаКанада
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв(-1)
9 лет назад
$1
1 день
На второй день в скайпе пропал и не выходит на связь. Его скайп sitexdev
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